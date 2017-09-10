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Совет в резиденции: кто отправится в Совфед (ФОТО)

Совет в резиденции: кто отправится в Совфед (ФОТО)

Сразу после брифинга Евгения Куйвашева в резиденцию приехали трое основных кандидатов в Совет Федераций – сначала прибыл экс-глава Среднего Урала Эдуард Россель, затем руководитель свердловского ОНФ Жанна Рябцева и, наконец, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. Напомним, лишь одному из них достанется губернаторская путевка в сенат.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

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