Совет в резиденции: кто отправится в Совфед (ФОТО)

Сразу после брифинга Евгения Куйвашева в резиденцию приехали трое основных кандидатов в Совет Федераций – сначала прибыл экс-глава Среднего Урала Эдуард Россель, затем руководитель свердловского ОНФ Жанна Рябцева и, наконец, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. Напомним, лишь одному из них достанется губернаторская путевка в сенат.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

Агитация прямо на участках – свердловский избирком получил 20 жалоб на нарушения. / От «вскрытие покажет» до «30 процентов»: кандидаты спрогнозировали собственные результаты. / Голосование закончено. Начинаем подсчет (трансляция). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»