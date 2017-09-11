Половина автомобилей «Уральских самоцветов» осталась не разыгранной

Половина автомобилей, которые должны были быть разыграны в рамках фестиваля «Уральские самоцветы», остались у организаторов: никто из гостей праздника не вытащил выигрышный сертификат.

Как сообщили РИА «Новый День» в оргкомитете фестиваля, предварительные результаты акции таковы: 10 сентября 2017 года жители двадцати муниципалитетов, участвующих в фестивале «Уральские самоцветы», получили в качестве подарков 14 квартир, 65 автомобилей «Лада Гранта», около пяти тысяч единиц бытовой техники и почти 700 тысяч других подарков. Всего планировалось разыграть 14 квартир, 130 автомобилей и 10 тысяч единиц бытовой техники.

Напомним, по версии наблюдателей, розыгрыш должен был повысить явку избирателей на выборы губернатора Свердловской области. Некоторые жители в соцсетях писали, что акция сильно смахивает на подкуп, но председатель облизбиркома Валерий Чайников так не считает. «Лотереи – это когда покупаешь лотерейный билет и что-то выигрываешь или проигрываешь на свой страх и риск. А тут люди просто веселятся. Ничего не покупают. Какой-то бизнесмен решил подарить счастье человеку. С результатами голосования это никак не связано», – заявил он журналистам на вчерашнем брифинге в доме правительства.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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