Понедельник, 11 сентября 2017, 20:41 мск

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Екатеринбург

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Холод, дождь, пустой город и грустный одинокий губернатор (ФОТО)

Холод, дождь, пустой город и грустный одинокий губернатор (ФОТО)

Сюрреалистичную картину могли наблюдать сегодня утром екатринбуржцы, ехавшие на работу по проспекту Ленина.

Новый День: Холод, дождь, пустой город и грустный одинокий губернатор (ФОТО)

На медиаэкране, установленном возле памятника отцам-основателям города, проигрывался ролик, судя по всему, призванный оповестить граждан о победе на губернаторских выборах Евгения Куйвашева.

Новый День: Холод, дождь, пустой город и грустный одинокий губернатор (ФОТО)

Однако холодным дождливым утром желающих порадоваться за победителя не наблюдалось. Единственными зрителями стали три дворника из Средней Азии, которые скучали и прятались от дождя в беседке на набережной.

Новый День: Холод, дождь, пустой город и грустный одинокий губернатор (ФОТО)

Горожане уже шутят, что лучше всего экран видно из Дома Севастьянова, и, наверное, Евгений Владимирович установил его для себя.

Новый День: Холод, дождь, пустой город и грустный одинокий губернатор (ФОТО)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.09.17

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