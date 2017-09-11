Холод, дождь, пустой город и грустный одинокий губернатор (ФОТО)

Сюрреалистичную картину могли наблюдать сегодня утром екатринбуржцы, ехавшие на работу по проспекту Ленина.

На медиаэкране, установленном возле памятника отцам-основателям города, проигрывался ролик, судя по всему, призванный оповестить граждан о победе на губернаторских выборах Евгения Куйвашева.

Однако холодным дождливым утром желающих порадоваться за победителя не наблюдалось. Единственными зрителями стали три дворника из Средней Азии, которые скучали и прятались от дождя в беседке на набережной.

Горожане уже шутят, что лучше всего экран видно из Дома Севастьянова, и, наверное, Евгений Владимирович установил его для себя.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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