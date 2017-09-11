Сбербанк выставил счета за кредит «дебетовым» клиентам: карты крупнейшего банка без предупреждения заменили на овердрафтные (СКРИНЫ)

Клиенты Сбербанка оказались неприятно удивлены последним «новаторством» – их дебетовые карты без предупреждения стали овердрафтными. В кредитной организации уверяют, что держатели карт всё неправильно поняли, ничего не поменялось. Но клиенты уже видят, как на их картах образуется минусовой баланс.

В редакцию РИА «Новый День» обратился клиент Сбербанка, который заметил, что его карта, открытая как дебетовая и зарплатная, начала показывать минусовой остаток. Это начало происходить с конца августа. Конечно, риск уйти в технический овердрафт у клиентов есть всегда, например, если расплатиться рублевой картой за рубежом при резких скачках курса. Однако наш читатель переводил сумму, отраженную в мобильном банке в рублях на вторую свою рублевую карту того же банка. И теперь банк выставляет ему счета: «списание просроченных процентов за овердрафт» и «списание просроченной задолженности овердрафта». Только за 2 сентября по нескольким счетам ему выставили более 3 тысяч рублей. Еще одна удивительная для дебетовой карты строка – «зачисление кредита».

При проверке типа карты оказалось, что она вовсе не дебетовая, а овердрафтовая. Карты с овердрафтом позволяют уходить в минус и тратить не только свои средства, но и деньги банка с соответствующими сроками погашения и лимитами. То есть под такой картой принято подразумевать карту, которая работает как дебетовая при положительном балансе и как аналог кредитки при отрицательном. Разумеется, те, кто хочет тратить только собственные средства, такому новшеству абсолютно не обрадовались. И, как оказалось, такая участь постигла многих клиентов банка. Так, у части сотрудников редакции «Нового Дня» зарплатные карты стали овердрафтными. У нескольких сотрудников остались дебетовыми.

Однако в Сбербанке уверяют, что ничего существенного для клиентов не произошло. «Никаких изменений в условиях обслуживания карт Сбербанк не производил. Карты некоторых типов действительно считаются овердрафтными, поскольку к ним ранее было возможно подключение овердрафта в виде отдельной услуги, однако сейчас она не оказывается.

«В мобильном приложении «Сбербанк-олайн» тип карт указан правильно, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Статус карт с дебетовых на овердрафтные не изменялся, вероятно, некоторые пользователи только сейчас обратили на это внимание», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Сбербанка. Аналогичными вопросами клиенты буквально засыпали службы поддержки банка в соцсетях. Ответы схожи с официальным комментарием: «Все дебетовые банковские карты являются овердрафтными, однако уже много лет такая возможность недоступна для подключения, поэтому банк по умолчанию устанавливает нулевой лимит овердрафта», «На текущий момент наш банк не предоставляет услугу овердрафта по дебетовым картам. К сожалению, убрать из системы Сбербанк Онлайн информацию о том, что карта овердрафтная – невозможно», «Это просто техническая характеристика. Определение карты в качестве кредитной обусловлено настройками терминала оплаты. Данный факт не означает, что карта действительно является кредитной».

Однако, как уже говорилось выше, проценты за пользование кредитными средствами почему-то начисляются.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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