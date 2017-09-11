Долги за «коммуналку» нельзя продавать коллекторам, – Верховный суд

Верховный суд России вынес интересное определение, которое может упростить жизнь людям, которые по каким-то причинам не могут вовремя оплачивать коммунальные услуги. Коллегия высшей в стране инстанции пришла к выводу, что российское законодательство не разрешает управляющим компаниям, ТСЖ и другим обслуживающим организациям в сфере ЖКУ продавать долги собственников коллекторам. Об этом говорится в определении Верховного суда РФ N 310-ЭС17-10459. Тульские энергетики обратились в суд с иском к управляющей компании, которая продала долги своих клиентов третьей организации. В итоге ресурсники не могли взыскать деньги ни с УК, ни с коллекторов, а потому обратились за помощью в суд.

Выяснилось, что любые платежи, в том числе долги потребителей, может взимать только УК, с которой подписан договор на управление домом. Это связано с тем, что «управляшка» не может по своему решению, не спросив согласия клиентов, распоряжаться деньгами, которые собирает за оказанные коммунальные и жилищные услуги. Даже если эти деньги еще фактически не собраны. «Отчуждение денежных средств из владения управляющей компании влечет последствия для собственников имущества в многоквартирном доме. Последние, перечисляя денежные средства УК, оплачивают потребленные ресурсы и оказанные услуги по содержанию и ремонту жилых и нежилых помещений, общего имущества МКД, то есть исполняют обязательства надлежащему кредитору – управляющей компании. Она впоследствии обязана расплатиться с ресурсоснабжающими организациями и иными лицами, выполняющими соответствующие работы и оказывающими услуги. Законом не предусмотрено право управляющей компании распоряжаться денежными средствами, собранными с жильцов дома в качестве платы за коммунальные услуги, по своему усмотрению, без соответствующего согласия собственников имущества в многоквартирном доме, а, соответственно, уступка прав требования не основана на законе», – сказано в определении Верховного суда.

Таким образом, управляющие компании, ТСЖ и другие обслуживающие организации обязаны самостоятельно вести претензионно-исковую работу с жителями, а продавать долги коллекторам, которые зачастую используют незаконные методы взыскания долгов, им запрещено. «Уступка управляющей компанией права требования, возникшего из договора на управление МКД, заключенного ею с потребителями, возможна, если такое условие установлено законом или договором, – говорится в определении Верховного суда. – Но взимание платежей по договору управления может осуществлять только организация, осуществляющая поставку услуг гражданам по договору управления многоквартирным домом, соответственно, права на получение спорной задолженности у третей компании не имеется».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.17

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