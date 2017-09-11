Энергетики: ненастье не сказалось на работе избирательных участков в день выборов

Ветреная погода и дожди в день выборов не повлияли на работу избирательных участков в Свердловской области. Об этом отчитались сотрудники «Облкоммунэнерго», контролировавших энергообъекты в 38 подведомственных территориях.

«Все прошло в штатном режиме. Все избирательные участки были освещены, работали все электроприборы и, прежде всего, электронные комплексы обработки бюллетеней – там, где они были установлены. Напомню, КОИБы размещены в Новоуральске, Полевском, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге. В одном территориальном подразделении – Ирбитском РКЭС – находился участок избирательного округа № 2. Приятно отметить, что никаких претензий к нам как к «принимающей стороне» не было, – сообщил заместитель главного инженера АО «Облкоммунэнерго» по электротехнической части Владимир Шептаев.

В пресс-службе предприятия сообщили, что ненастье вызвало лишь несколько кратковременных отключений, которые не повлияли на проведение выборов. Так, в Талице 10 сентября произошло короткое замыкание из-за падения дерева в пролете опор воздушной линии 10 кВ. Но это было уже после закрытия избирательного участка.

До дня голосования была проведена тщательная подготовка всех подразделений предприятия. В комплекс обязательных мероприятий вошли внеочередные осмотры электроустановок, обеспечивающих снабжение избиркомов, проверки укомплектованности бригад всем необходимым и исправности спецтехники. В период проведения выборов действовал режим повышенной готовности объектов и персонала.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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