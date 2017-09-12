В Пензе задержали повара-убийцу из Екатеринбурга (ФОТО)

Свердловские полицейские задержали повара-убийцу из Екатеринбурга, который скрывался с мая сначала в Москве, а потом в Пензе, сообщает пресс-служба областного главка. В ночь на 13 мая этого года он, как считает следствие, убил своего родственника, мужчину 1993 года рождения, зарезав его ножом. Тело обнаружили на улице Чехова. Личность предполагаемого убийцы оперативники установили достаточно быстро, но тот успел покинуть город. «В результате кропотливой работы сотрудникам уголовного розыска ОП № 11 удалось задержать подозреваемого в городе Пензе. Это оказался 22-летний земляк погибшего, работавший поваром в одном из кафе», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

По факту убийства следственным отделом Железнодорожного района Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 22-летнему повару уже предъявлено обвинение. «Задержанный признал свою вину, пояснив, что личная неприязнь между ним и родственником возникла незадолго до случившегося. В дальнейшем они встретились, и конфликт между ними закончился трагической развязкой. Злоумышленник также пояснил, что после убийства он на попутных машинах уехал в Москву, а затем в Пензенскую область, где и был задержан», – пояснили в пресс-службе областного СУ СКР.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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