«Хорошо, мы вам перезвоним» – кто и как станет доверенным лицом Путина в грядущей кампании (ФОТО)

До выборов президента России остается чуть больше полугода. Официального заявления о том, что нынешний глава государства Владимир Путин будет принимать в них участие, еще не было, но очевидно, что 18 марта его имя будет числиться в бюллетенях. По некоторым данным, во время кампании в регионах штаб вновь сделает ставку на доверенных лиц.

От Свердловской области, напомним, ими в прошлый раз стали пятеро: депутат ЗССО Евгений Артюх, преподаватель гимназии №9 в Екатеринбурге Екатерина Белоцерковская, глава профсоюза СвЖД Анатолий Гаращенко, ректор УГГУ Николай Косарев и врач-онколог Людмила Фечина. Должности указаны те, какие они занимали в 2011 году, когда получили приглашения стать доверенными лицами. Этого статуса, кстати, со всех пятерых никто не снимал. Однако, как пишут анонимные телеграмеры, к выборам-2018 перечень могут сформировать из новых персон.

О процедуре формирования «Новому Дню» рассказал Евгений Артюх, бывший председатель «Партии пенсионеров», теперь уже экс-депутат свердловского заксо, глава «Опоры России». «Путин тогда шел с идеей, что надо вовлекать в дела управления государством граждан, общественные советы, параллельно создавался ОНФ, и я тогда этому поверил, вдохновился и так стал доверенным лицом. Хотя до конца не понимаю этих механизмов, думаю, какое-то отношение к подбору имели региональные власти или полпредство. Конечно, такого не было, чтобы меня пригласили в администрацию губернатора и сказали, что подаем твою кандидатуру. Всего нас было десять человек, кого пригласили в Москву. Все проходило не в администрации президента, а на нейтральной площадке. Мы, свердловчане, сидели в коридоре и даже не знали, зачем нас позвали. Просто сказали: «Надо приехать в Москву на собеседование». Там сидели молодые девушки, какие-то пиарщицы, как я понял, они попросили рассказать о себе, минут по 10-15 каждый рассказывал. А потом говорят: «Хорошо, мы вам перезвоним». И кому позвонили, те стали впоследствии доверенными лицами», – рассказал Евгений Артюх.

По его словам, многие из тех, кто попал в список, это были люди «незабюрокраченные». «Даже те, у кого были конфликтные отношения с региональными властями, потому что они соответствовало идеологии о привлечении разных слоев населения к управлению государством. Для меня все это обломалось, когда прошли в 2016 году выборы в Госдуму, я понял, что это все блеф. Нас собрали в отстойник, чтобы мы не ходили и не митинговали по площадям. Но тогда я поверил, я входил в дебат-группу, и после тренингов – с нами в том числе [пресс-секретарь президента Дмитрий] Песков встречался – вел дебаты от имени Путина, за новую Россию агитировал», – рассказал Артюх.

Он предположил, что в этом году формировать списки доверенных лиц будут в зависимости от конфигурации кампании Владимира Путина. «Думаю, АП даст установку, областные власти, полпредство и ОНФ будут предлагать кандидатов, которые должны будут соответствовать образу кампании. Грубо говоря, скажут: будем возрождать промышленность – значит, надо будет набрать промышленников. Скажут: будем возрождать сельское хозяйство, значит, надо будет набрать колхозников», – отметил собеседник агентства.

Бывший замполпреда президента в УрФО Андрей Колядин в беседе с корреспондентом «Нового Дня» не исключил, что часть доверенных лиц не потеряют свой статус во время новой кампании. «Это всегда многоэтажный процесс. На уровне регионов формируются предложения, затем они фильтруются, изучаются, чтобы в биографиях не было странностей, судимостей, какой-то нежелательной деятельности. Конечно, и тогда, и сейчас это должны быть лидеры общественного мнения. Заслуженные люди, уважаемые во всех социальных слоях общества. Вероятно, останется часть прежних лиц, но появятся и новые. Вне зависимости от партии, религиозной конфессии, чиновник – не чиновник, – главное, чтобы человек поддерживал курс Владимира Владимировича, и чтобы его ценили и уважали люди. Чиновник он, работник социальной сферы или артист балета, не имеет значения», – сказал Андрей Колядин.

Надо сказать, что не у всех из доверенных лиц Путина в Свердловской области судьба к новой кампании складывается гладко. Помимо Артюха, который не попал ни в заксо, ни в Госдуму РФ и лишился «Партии пенсионеров», которую возглавлял, потерял свой пост и Николай Косарев. Он, напомним, совсем недавно покинул кресло ректора УГГУ. Он написал заявление по собственному желанию, но сделал это после двух уголовных дел, возбужденных после проверок прокуратуры по фактам нарушений в сфере бюджетного законодательства о контрактной системе.

Что касается Анатолия Гаращенко, то он остался руководителем профсоюза железнодорожников. В прессе он появляется нечасто, в последний раз пристальное внимание к нему было обращено во время эстафеты олимпийского огня в Екатеринбурге в 2013 году – Гаращенко был первым, кто понес факел, и на нем загорелась шапка. Больше он в публичной плоскости себя особенно не проявлял. Как и бывшая учительница элитной екатеринбургской гимназии №9 Екатерина Белоцерковская, которая, впрочем, ушла на повышение и теперь занимает пост заместителя директора по научной и учебно-методической работе школы №69. Наконец, Людмила Фечина, врач-онколог, после получения статуса доверенного лица успела побывать депутатом екатеринбургской городской думы (получила мандат в 2013 году) и Госдумы РФ (прошлого созыва, с апреля 2015 и до сентября 2016 года). Сейчас она руководит Центром детской онкологии и гематологии Свердловской области.

Интересно, что некоторые политологи считают, что при составлении списков администрация президента на сей раз учтет «молодежный вопрос». «Что делать с молодежью – сегодня головная боль власти. Существует высокая обеспокоенность по этим возрастным стратам, особенно после митингов Навального. Поэтому доля молодежи среди доверенных лиц, безусловно, будет увеличена», – сказал «Новому Дню» политолог Сергей Мошкин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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