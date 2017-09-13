В первоуральскую психушку возвращены двое сбежавших пациентов

Первоуральские полицейские обнаружили одного из молодых людей, сбежавших из закрытого медучреждения на прошлой неделе, и вернули его врачам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, беглеца нашли вчера на улице Вайнера и доставили в больницу. Еще одного сбежавшего пациента доставили в клинику родственники. Третьего, как уточнили медики, они, оказывается, уже выписали, поэтому его поиски прекращены.

Напомним, в пятницу, 8 сентября, около 19:00 в полицию поступило сообщение от медиков психбольницы о побеге шести пациентов. Троих удалось оперативно разыскать. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН, гражданские лица появились в районе стрельбища учреждения, после чего двое сотрудников задержали нарушителей режимной территории. При парнях 1981, 1986 и 1990 годов рождения обнаружили ножи. Беглецов передали полицейским и уже вернули обратно на место лечения.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 13.09.17

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