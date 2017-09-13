На улице 0 градусов, в домах на ВИЗе отключили горячую воду

Жители части домов Верх-Исетского района вновь остались без горячего водоснабжения. Уже около двух недель вода подавалась под очень низким напором и не весь день, а с выходных исчезла совсем. В управляющей компании сообщают, что теплоснабжающая компания ведет ремонт и когда появится ГВС, не знают. В СТК уверяют, что ремонтов нет.

Без горячей воды вновь остались жители улиц, прилегающих в Центральному стадиону. Как рассказывают екатеринбуржцы, в последние две недели горячая вода в течение дня то пропадала совсем, то бежала под слабым напором и еле теплая. Но с 10 сентября вода вообще пропала.

«Воды нет с воскресенья. После 12 ночи еще что-то капает холодное из крана, а с утра до поздней ночи вообще ничего. Помыться нельзя, посуду помыть нельзя. Сейчас на улице холодно и в домах тоже температура +18. Это издевательство», – жалуются жители. Отметим, в Екатеринбурге сейчас заморозки, нынешней ночью в некоторых районах температура опускалась до нуля градусов.

В аварийной службе УК «Верх-Исетская» подтвердили, что воды в некоторых домах может не быть.

«Ресурсоснабжающая компания проводит ремонты. Горячая вода подается, но под слабым напором и с пониженной температурой. Возможно, до верхних этажей она не доходит, – сообщили диспетчеры УК. – Когда ГВС будет восстановлено в полном объеме, мы сами не знаем».

В пресс-службе СТК сообщили, что на данный момент ни на каких магистралях ремонты не ведутся и вода должна быть.

«По всем теплопунктам на ВИЗе у нас фиксируется нормальное давление при подаче воды. Есть небольшое снижение давления в квадрате улиц Татищева – Пирогова – Хомякова. Возможно, горячая вода в пиковые часы (утром и вечером) не доходит до верхних этажей. Но отключений нет. Возможно, в конкретных домах есть проблемы на тепловых узлах, но с этим должна разбираться УК», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СТК.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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