Тысячи жителей ВИЗа и Юго-Западного района с начала сентября сидят без горячей воды

Горячей воды в десятках домов в Верх-Исетском и Юго-Западном нет с начала сентября. Как сообщают жители, вода начинает бежать только после 2 часов ночи и заканчивается к 5 утра. В управляющей компании сообщили, что ГВС приостановлено из-за ремонта котельной. Подачу ресурса должны возобновить сегодня с 17:00.

Еще неделю назад РИА «Новый День» сообщал, что в домах на ВИЗе нет горячей воды. Если на первых этажах вода бежала тонкой струйкой хотя бы днем, то на верхних этажах ее не было вообще. В аварийной службе УК «Верх-Исетская» почти каждый день обещали, что вода вот-вот появится, ссылаясь на то, что ресурсоснабжающая компания проводит ремонт. Но воды до сих пор нет.

«За последнюю неделю стало только хуже. Вода появляется только после 2-3 часов ночи и бежит до пяти утра, потом снова пропадает до следующей ночи. Моемся по ночам», – рассказывают жители одного из домов на улице Мельникова.

В УК «Верх-Исетская» сообщили, что ГВС приостановлено из-за ремонта котельной.

«В связи с остановом котельной на Гурзуфской ПАО «Т Плюс» продлило ремонтные работы на тепломагистралях Верх-Исетского района, в связи с чем снижена температура и давление горячей воды в домах по ул. Посадская, Московская, Гурзуфская, Белореченская, Серафимы Дерябиной, Шаумяна, Крауля, Токарей, Металлургов, Рабочих, Красноуральская, Мельникова, ВИЗ-бульвар, 8 Марта, Антона Валека, Маршала Жукова, Папанина до 17:00 18 сентября 2017 года», – сообщили в пресс-службе УК.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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