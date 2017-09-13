Директору лагеря под Каменск-Уральским, который закрывали из-за антисанитарии, вынесли приговор

На Урале завершился суд над директором детского лагеря, который завез детей на площадку, уже опечатанную судебными приставами. Лагерь закрывали из-за антисанитарии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осужден директор лагеря «Салют», который оскандалился прошлым летом. В июне 2016 года лагерь проверяли сотрудники Роспотребнадзора, найдя здесь немало нарушений.

В итоге по решению суда учреждение было закрыто на 30 дней от 30 июня, однако 29 июня сюда завезли новую смену. Когда сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры приехали в лагерь с повторной проверкой, здесь нашли 70 детей. Их эвакуировали судебные приставы.

Было возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое соединено в одно производство с делом, возбужденным также в отношении директора лагеря УФССП России по Свердловской области по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора, решения суда). Уже после этого детский лагерь реально прекратил свою работу.

Вердикт по этому делу был вынесен спустя год. Как сообщили сегодня в пресс-службе УФССП по Свердловской области, директора лагеря признали виновным. Он избежал наказания, связанного с лишением свободы, отделавшись штрафом, но получил судимость.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 13.09.17

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