Обманутые дольщики Екатеринбурга снова выйдут на всероссийский митинг

В ближайшие дни в третий раз состоится всероссийский митинг обманутых дольщиков. Екатеринбург присоединяется к акции протеста – активисты ждут около сотни участников.

Всероссийский митинг обманутых дольщиков состоится в субботу, 16 сентября. По данным портала novostroy.su, к акции присоединились уже более четырех десятков городов. Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», в их числе – Екатеринбург.

«Конечно, Екатеринбург присоединяется, снова выйдем, чтобы привлечь внимание к нашей проблеме. У нас все на том же этапе, дома не сданы. Насколько я знаю, будут практически все те же, что и в прошлый раз – «Кольцовский дворик», «Щербакова, 20», Арамиль… – рассказала одна из обманутых дольщиц «Кольцовского дворика». Активисты подавали заявку на проведение акции, но уточнить ее статус оперативно не удалось – телефон Министерства общественной безопасности Свердловской области сегодня не отвечает. По словам активистов, митинг согласован на 300 человек, ожидается присутствие министра строительства Свердловской области и уполномоченного по правам человека. В рамках акции пройдет телемост с Москвой и другими городами – участниками всероссийского митинга.

Предыдущая аналогичная акция прошла в России 25 июля. Тогда в Екатеринбурге на площади Труда собралось несколько десятков человек.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

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