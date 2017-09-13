СК выявил халатность органов опеки в истории учительницы, избивавшей приемную дочь

В Свердловской области продолжается расследование дела об истязании семилетней девочки, над которой оформила опекунство учительница. В ходе разбирательства следователи установили признаки халатности, допущенные органами опеки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сегодня сообщила, что в общей сложности женщине предъявлено обвинение по 7 эпизодам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание»). Сейчас в целях защиты прав ребенка девочка изъята из семьи и помещена в учреждение социального профиля. Учительница тем временем прошла судебную амбулаторную психиатрическую экспертизу, по итогам которой принято решение провести дополнительную стационарную психиатрическую экспертизу.

«Необходимо отметить, что в действиях органов опеки установлены признаки преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ («Халатность»). В рамках расследования обоих уголовных дел следователями выясняются все без исключения обстоятельства нарушения прав малолетней девочки.

Дается правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, принимавших решение о передаче ребенка на воспитание в семью. Устанавливается, в полном ли объеме органы опеки провели мероприятия, направленные на выяснение данных о личности женщины, условий ее проживания», – отметила Петренко.

Напомним, факты издевательства приемной матери над девочкой вскрылись случайно – в Сеть попало видео, где женщина хлестала девочку ремнем. Когда силовики нагрянули с проверкой в дом учительницы, то обнаружили ребенка в синяках и тут же инициировали процесс по изъятию малышки. по данным следствия, приемная мать девочки избивала ее систематически. Женщина жила одна, собственных детей у нее никогда не было, между тем оформить опеку над ребенком затруднительно даже тем супружеским парам, у кого уже есть положительный опыт воспитания своего ребенка и чье материальное положение считается более благополучным. Поэтому вопросы возникли к должностным лицам, которые принимали решение о передаче девочки учительнице.

Между тем, приемная мать предпринимала попытки вернуть девочку. Адвокат женщины рассказал агентству другую версию событий, подчеркнув, что учительница лишь один раз подняла руку на девочку, а все остальные случаи были обычными бытовыми травмами. Подробнее можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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