После сообщения о голодовке в уральской колонии СК возбудил дело против зэка, ударившего сотрудника ИК

Следственный комитет на Среднем Урале возбудил уголовное дело в отношении заключенного ИК-19 (Тавда), который ударил сотрудника колонии. После этого инцидента пятеро осужденных устроили голодовку, факт которой сегодня подтвердили в региональном ГУФСИН.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, фигурантом уголовного дела стал 28-летний зэк. Он подозревается в совершении преступления по ч.2 ст.321 УК РФ «Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности». По версии следствия, днем 25 августа сотрудники колонии проводили досмотр в камере штрафного изолятора. У одного из осужденных нашли запрещенные предметы, за хранение которых полагается дисциплинарное взыскание.

«После того, как сотрудник поинтересовался о происхождении данных предметов, осужденный ударил ему по лицу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», – говорят в ведомстве.

Добавим, что в ИК-19 отбывают наказание рецидивисты. По информации ГУФСИН, голодовку осужденные устроили с целью давления на администрацию колонии, которая организовала проверку по факту насильственных действий в отношении сотрудника ИК. В настоящее время акция протеста прекращена.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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