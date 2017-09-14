Десятки жилых домов в Екатеринбурге рискуют не получить тепло в дома. СПИСОК

Энергетики пригрозили, что не подключат к теплу десятки жилых домов в Екатеринбурге, пока управляющие компании не погасят долги за энергоресурсы. Общая сумма задолженности составляет 542,2 миллиона рублей.

«50 управляющих компаний Екатеринбурга не погасили задолженность за потребленные многоквартирными домами теплоэнергоресурсы к началу отопительного сезона. Обязательным условием подключения потребителя к теплу в соответствии с приказом Минэнерго РФ №103 является отсутствие задолженности», – говорится в сообщении компании «ЭнергосбыТ Плюс». По информации энергетиков, дома-должники есть во всех семи районах Екатеринбурга.

В Чкаловском районе паспорта готовности к отопительному сезону не получили дома, находящиеся на обслуживании УК «Чкаловская» (166,3 млн руб.),ООО «УК «Родонит» (14,3 млн руб.),ТСЖ «Родонитовая 32»(4,8 млн руб.),ООО «УК «РОЩИНСКАЯ» (6,2 млн руб.), ЖСК «Рощинский-7.1»(4, 2 млн руб.),ТСЖ «Родонитовая 8»(4 млн руб.),ТСЖ «Уютный Дом» (1,3 млн руб),ООО «Екатеринбургское предприятие ЭКО» (2,6 млн руб.), ЖК «Металлист» (1,6 млн руб.), ЖК 183(1,5 млн руб.).

В Ленинском районе могут остаться без тепла дома ООО УК «Ирюм» (22,7 млн руб.), ООО «Ремстройкомплекс»(46,6 млн руб.), ООО «УК «Жилой комплекс «Изумрудный»(8,8 млн руб.),ТСЖ «Парус»(1, 8 млн руб.), ООО «УК Стройжилсервис»(1,6 млн руб.).

В Железнодорожном районе долги числятся за ООО «УК «Стрела» (51,5 млн руб.), ООО «УК ЭКО» (6,4 млн руб.), ООО «УК «Северка» (14 млн руб.),ТСЖ «Подгорная, 6» (2,2 млн руб.),ТСЖ «Техническая 48»(2 млн руб), ООО «УК «Гранит»(10,4 млн руб.).

В Октябрьском районе паспорта не получили дома, относящиеся к зоне обслуживания ООО «Ремстройкомплекс» (40,4 млн руб), ООО «УК «Шарташская»(8,3 млн руб.), ООО «Управляющая компания «Пионер»(5,6 млн руб.), ТСЖ «Авиаторов,12»(1,9 млн руб.),ТСЖ «Виктория»(1,4 млн руб.).

В Верх-Исетском районе без тепла рискуют остаться дома на обслуживании ООО «Управляющая компания «Пионер»(16,3 млн руб.),ТСЖ «Токарей 24»(3 млн руб.), ООО «УК «СД-Эксплуатация»(6,3 млн руб.),ТСЖ «Южный-2»(4 млн руб.), ООО «УК «Сервико»(3,6 млн руб.), ТСЖ «Улица Московская,1»(1,5 млн руб.).

В Кировском районе без паспортов готовности к зиме остались дома управляющих компаний-должников ПЖЭК 210 (4,7 млн руб.),ТСЖ «Кедр»(6,3 млн рублей),ТСЖ «Окраина» (3,6 млн руб.),ПЖЭК № 135 (2,7 млн руб.), ООО «Прогресс-Урал»(2,7 млн руб.),ТСЖ «18 городок»(2 млн руб.),ТСЖ «Гагаринский»(1,4 млн руб.).

В Орджоникидзевском районе не выполнены условия подключения к теплу дома ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург»(7,6 млн руб.), ТСЖ «Эльмашевское»(6,4 млн руб.), ООО «УЖК Энергия»(4, 3 млн руб.), ТСЖ «Космонавтов 38 А» (3 млн руб.), ООО «УК «ЖКХ ЭЛЬМАШ»(2,6 млн руб.), ТСЖ «Космонавтов, 68» (1, 6 млн руб.), ООО «УК «Зеленый город» (16,8 млн руб.),ООО «УК «Перспектива» (4 млн руб.), ТСЖ «Девятка»(2 млн руб.), ТСЖ «Таганская-17»(1,7 млн руб.).

Напомним, согласно постановлению главы администрации города Александра Якоба отопительный сезон в Екатеринбурге должен стартовать 18 сентября. В первую очередь подача тепла начнется в школы, детские сады и больницы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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