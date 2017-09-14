За полгода в Минприроды не появилось новых данных о дальнейшей судьбе городского пруда

Областное министерство природных ресурсов и экологии по-прежнему уклоняется от комментариев на тему строительства Храма-на-пруду.

Сегодня на брифинге в доме правительства, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», министр Алексей Кузнецов заявил: «Я за строительство не отвечаю». Он лишь сообщил, что в министерство подана заявка на создание искусственного острова, которая рассматривается «в соответствии с регламентом».

Отметим, что точно такой же ответ в министерстве давали 12 апреля. Тогда в минприроды сообщили, что к ним поступила поступила заявка на предоставление в пользование водного объекта с целью размещения на акватории городского пруда на реке Исеть здания собора во имя святой Великомученицы Екатерины. Тогда пресс-секретарь министерства Марина Притула срок вынесения решения назвать не смогла, но уточнила, что право на пользование водного объекта приобретается на аукционе, проведение которого возможно только после положительного решения о строительстве объекта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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