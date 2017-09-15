Ритейл сметает ярмарки: доля сельских рынков в розничной торговле снизилась до минимума

Крупные сетевые магазины заметно увеличили свою долю на рынке розничной торговли, тогда как местные ярмарки, несмотря на поддержку властей, неуклонно ее теряют. Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доля сельских ярмарок упала до 7 процентов по сравнению с 26,2% в 2000 году. В НРА указывают, что тенденция сокращения доли продаж на рынках и ярмарках продолжается, несмотря на меры правительства по поддержанию и развитию сельхозярмарок с минимальными наценками. В структуре оборота розничной торговли за прошлый год на долю ярмарок и рынков пришлось порядка 7,1% (в 2015-м – 7,9%). Для сравнения: в 2000 году этот показатель составлял 26,2%.

Между тем, лидеры сегмента (например, «Магнит» и Х5 Retail Group, выручка каждого составила 1 трлн рублей по итогам года) наращивают доли, отвоевывая рынок у небольших региональных игроков, следует из данных НРА. По оценке аналитического ресурса InfoLine, отмечает сегодня газета «Известия», если в 2015 году на долю десяти крупнейших ритейлеров приходилась четверть рынка (3,3 трлн рублей), то по итогам прошлого года их доля превысила уже 27% (3,8 трлн рублей). Эксперты считают, что сельские рынки в ближайшие годы будут и дальше сокращать свою долю, проигрывая прежде всего по цене. Из-за дороговизны предлагаемых товаров ярмарки ориентированы на потребителя со средним и выше среднего уровнем доходом, который скорее воспользуется специализированными магазинами и продуктовыми бутиками. Доля последних также растет внушительными темпами, а сами они теснят даже крупные сети. По оценкам экспертов, вариантов развития событий всего два: либо фермеры найдут дорогу в сети, либо ярмарки исчезнут как вид торговли.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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