Для подготовки к «Экспо-2025» создают еще одну областную структуру

На предстоящем 25 сентября заседании заксобрания правительство предложит депутатам одобрить создание еще одной областной структуры, призванной готовить регион к возможному проведению «Экспо-2025».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня информацию о создании НКО «Проектный офис «Экспо-2025» представил комитету заксо по промышленной политике и предпринимательству замминистра по управлению госимуществом Сергей Сосновских.

По его словам, в отличие от первой структуры – заявочного комитета – проектный офис будет заниматься не продвижением заявки, а выработкой концепции развития территории для предполагаемой выставки. Курирующим министерством станет минстрой, а в качестве куратора от правительства рассматривается кандидатура замминистра строительства Владимира Вениаминова. Сосновских также рассказал, что новая организация будет осуществлять координацию взаимодействия администрации Екатеринбурга и областных властей в рамках подготовки территории города к «Экспо-2025».

Добавим, что еще в марте этого года на градостроительном совете Екатеринбурга была представлена концепция застройки берега Верх-Исетского пруда, в которую вошли выставочный комплекс под «Экспо-2025», жилые кварталы, социальные объекты и офисные здания – всего около 500 га. Концепцию предложил бывший вице-мэр Екатеринбурга по строительству, а ныне управляющий ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий. Совет ее тогда отклонил.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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