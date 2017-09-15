У полиции Екатеринбурга новый начальник (ФОТО)

В полиции Екатеринбурга появился новый начальник – приказом ГУ МВД России по Свердловской области главой Управления МВД РФ по Екатеринбургу назначен подполковник Сергей Кулагин. Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе областного главка.

«Сергей Леонидович родился в 1981 году в Пермской области. После окончания в 2001 году Нижнетагильской школы милиции проходил службу в органах внутренних дел УрФО. В 2006 году окончил Уральский гуманитарный институт по специальности «юриспруденция». С 2003 года работал в управлении внутренних дел Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника территориального отдела внутренних дел. С 2012 года возглавлял отдел полиции № 14 (Орджоникидзевский район). В июле 2017 года был назначен врио начальника УМВД России по Екатеринбургу», – сообщили в полиции.

Напомним, прежний начальник УМВД по Екатеринбургу, полковник Игорь Трифонов сейчас является министром внутренних дел Карачаево-Черкесии. Он ушел на эту должность в июне.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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