Напоминаем: из-за массового забега в Екатеринбурге перекроют движение и запретят продавать алкоголь

В эту субботу во всех региональных столицах России пройдет «Кросс нации». В Екатеринбурге ждут до 50 тысяч участников. Дороги на время спортивных мероприятий будут закрыты. Продажу алкоголя ограничат.

«Кросс нации» пройдет по проспекту Ленина от площади имени Кирова до улицы Восточной и в обратном направлении. В связи с этим в день массового забега ожидаются ограничения движения всех видов транспорта:

– с 09:30 до 14:30 профильные службы ограничат движение по улице Мира (от Малышева до Первомайской);

– с 10:45 до 14:30 – по проспекту Ленина (от Восточной до Мира) и улице Гагарина (от Малышева до Первомайской);

– 16 сентября с 00:00 до 14:30 будет запрещена стоянка автотранспорта по улице Мира от Малышева до Первомайской.

Торжественное открытие забега пройдет в 11:30 на площади Кирова, старт будет дан в 11:50, первыми дистанцию в 2018 метров преодолеют спортсмены ФК «Урал» и юные воспитанники футбольных школ Екатеринбурга. В 11:55 стартует забег по номинациям «Спортивная семья», «Самый возрастной участник», «Самый молодой участник». Затем, в 12:00, начнутся массовые забеги, в которых примут участие студенты, учащиеся ссузов, работники предприятий и все желающие.

Согласно постановлению администрации города, предприятия торговли не смогут торговать алкоголем с 10 утра до 15:30. Ограничения касаются магазинов, расположенных по улице Малышева, от улицы Бажова до улицы Софьи Ковалевской; по улице Гагарина, от улицы Малышева до улицы Первомайской; по улице Первомайской, от улицы Бажова до улицы Софьи Ковалевской; по улице Восточной, от улицы Малышева до улицы Первомайской; по проспекту Ленина, от улицы Бажова до улицы Гагарина.

Екатеринбург, служба информации

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