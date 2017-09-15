Пятница, 15 сентября 2017, 11:27 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Заседания свердловского Уставного суда будут транслировать в интернете

Заседания свердловского Уставного суда будут транслировать в интернете

Заседания Уставного суда Свердловской области в скором времени можно будет смотреть в онлайн-режиме в интернете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект внесли в заксо депутаты от «Единой России» Виктор Шептий, Владимир Никитин и Игорь Володин. Они предлагают дополнить ранее утвержденный перечень возможных форм информирования граждан о деятельности уставного суда строкой «посредством трансляции открытых судебных заседаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ближайший понедельник, 18 сентября, законопроект будет рассмотрен на профильном комитете заксо, а затем вынесен на пленарное заседание 25 сентября.

Добавим, что ближайшее заседание Уставного суда состоится 27 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут. Жители Свердловской области Трофимов и Перков требуют проверить на соответствие Уставу области статью 5 областного закона № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» – закон, заменяющий прямые выборы глав муниципалитетов конкурсной системой.

Напомним, вопрос о целесообразности существования в области Уставного суда По мнению оппозиции, это слишком дорогое удовольствие для закредитованного региона. При этом Уставный суд, как правило, рассматривает не более 10 дел в год.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

Напоминаем: из-за массового забега в Екатеринбурге перекроют движение и запретят продавать алкоголь. / У полиции Екатеринбурга новый начальник (ФОТО). / Ночь с толкиенистами, забег с фонариком и искусство на заводе – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Свердловский Уставный суд 27 сентября проведет заседание по закону об отмене выборов мэров

Напоминаем: из-за массового забега в Екатеринбурге перекроют движение и запретят продавать алкоголь

У полиции Екатеринбурга новый начальник (ФОТО)

Уикенд в Екатеринбурге /

Ночь с толкиенистами, забег с фонариком и искусство на заводе – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО)
Все новости