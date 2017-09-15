Заседания свердловского Уставного суда будут транслировать в интернете

Заседания Уставного суда Свердловской области в скором времени можно будет смотреть в онлайн-режиме в интернете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект внесли в заксо депутаты от «Единой России» Виктор Шептий, Владимир Никитин и Игорь Володин. Они предлагают дополнить ранее утвержденный перечень возможных форм информирования граждан о деятельности уставного суда строкой «посредством трансляции открытых судебных заседаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ближайший понедельник, 18 сентября, законопроект будет рассмотрен на профильном комитете заксо, а затем вынесен на пленарное заседание 25 сентября.

Добавим, что ближайшее заседание Уставного суда состоится 27 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут. Жители Свердловской области Трофимов и Перков требуют проверить на соответствие Уставу области статью 5 областного закона № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» – закон, заменяющий прямые выборы глав муниципалитетов конкурсной системой.

Напомним, вопрос о целесообразности существования в области Уставного суда неоднократно поднимался оппозиционными фракциями заксо. По мнению оппозиции, это слишком дорогое удовольствие для закредитованного региона. При этом Уставный суд, как правило, рассматривает не более 10 дел в год.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

Напоминаем: из-за массового забега в Екатеринбурге перекроют движение и запретят продавать алкоголь. / У полиции Екатеринбурга новый начальник (ФОТО). / Ночь с толкиенистами, забег с фонариком и искусство на заводе – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»