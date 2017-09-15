Невьянская башня стала самой популярной у туристов этим летом

За три летних месяца Невьянскую башню и музей посетили более 70 тысяч человек – это самый популярный объект у туристов в Свердловской области. Остальные достопримечательности посетило не более 30 тысяч за лето.

Данные мониторинга самых популярных объектов регионе публикует Центр развития туризма Свердловской области. Несомненным лидером по посещаемости стал Невьянский государственный историко-архитектурный музей. Его посетили 70 тысяч человек. Посещаемость остальных объектов в 2-3 раза хуже.

Так, музей-заповедник деревянного зодчества в Нижней Синячихе посетило около 25 тысяч человек, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» – 30 тысяч. Также туристы активно интересовались Верхотурским государственным историко-архитектурным музеем – заповедником, музеем золота в Березовском, домом – музеем Чайковского в Алапаевске.

Из природных парков самым популярным предсказуемо стал парк «Оленьи ручьи», где побывало 30 тысяч туристов, и «Гора Белая» – тоже около 30 тысяч посетителей. По «Бажовским местам» прошлись около 20 тысяч человек.

Напомним, ранее туроператоры рассказали, что в Свердловской области по-прежнему есть проблемы с привлечением туристов. В частности, не пользуется большой популярностью маршрут «Самоцветное кольцо Урала», который власти пытаются раскручивать уже несколько лет. Однако недавно маршрут прошел аккредитацию федерального министерства культуры и будет рекомендован туристам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

Конкурсы по избранию глав Богдановича и Белоярского затянулись. / Свердловский Уставный суд 27 сентября проведет заседание по закону об отмене выборов мэров. / Заседания свердловского Уставного суда будут транслировать в интернете. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»