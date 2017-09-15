В муниципальных думах упало число депутатов от оппозиционных партий

После проведения муниципальных выборов в 49 МО Свердловской области в регионе существенно снизилось количество депутатов от политических партий, за исключением «Единой России», и возросло число самовыдвиженцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до единого дня голосования 10 сентября число единороссов в местных думах составляло 942 человека (такие данные содержатся в информации, предоставленной ИКСО по запросу редакции). Анализ сайта ГАС «Выборы» показывает, что с учетом вновь избранных количество депутатов от партии власти возросло до 985 человек. Увеличилось и число депутатов-самовыдвиженцев – с 311 до 352. Отчасти это объясняется тем, что в некоторых муниципалитетах местные отделения ЕР по согласованию с градообразующими предприятиями поддерживали кандидатов от предприятий, «не светивших» свою партийную принадлежность. Такую тактику партия власти применяла, в частности, в Асбесте и Нижней Туре, и это привело к тому, что большинство в думах этих городов от нее ускользнуло. В частности, в Асбесте кандидаты-самовыдвиженцы из-за собственной небрежности при оформлении документов были сняты с выборов, а большинство в думе захватили не лояльные власти самовыдвиженцы, как планировалось, а коммунисты.

Отметим, что по итогам муниципальных выборов этого года КПРФ стала второй по числу муниципальных депутатов партией в регионе – ранее она уступала «эсерам». Тем не менее, численность депутатов от КПРФ все же сократилась – с 72 до 66 человек, из которых 11 – в Асбесте.

Почти наполовину уменьшился после этих выборов депутатский корпус «Справедливой России» – с 88 до 50 человек. Полностью исчезли «эсеры» из дум таких городов, как Ирбит, Невьянск, Новоуральск, Североуральск, Серов.

Уменьшилось и представительство в думах ЛДПР – с 36 до 24 человек.

Самое большое представительство в местных думах из непарламентских партий – у РППС: девять депутатов, из которых по два – в Екатеринбурге, Арамили и Верхотурье, и по одному – в Артемовском, Березовском и Верхней Пышме (включая депутатов, избранных в прежние годы). Белоярский округ – единственный в области, где с 2016 года представлена малоизвестная Объединенная партия людей с ограниченной трудоспособностью (ОПЛОТ) – три депутата. «Зеленый» депутат теперь в области только один – в новом составе думы Полевского (раньше в области их было три). В Невьянске 10 сентября избран один депутат от партии «Патриоты России». Партия «Яблоко» из муниципальных дум исчезла полностью (раньше только в Первоуральской думе у нее было четыре депутата).

По мнению политтехнолога Александра Пирогова, такой результат закономерен. «Во-первых, такой результат связан с губернаторскими выборами. Кандидат от «Единой России» так или иначе доминировал, а остальные работы фактически не вели, что не могло не сказаться и на выборах местного уровня. Местные отделение просто копировали ничегонеделание своих старших товарищей. Во-вторых, на муниципальных выборах партийная принадлежность вообще не слишком важна: это всегда битва конкретных фамилий, а не партийных брендов. В то же время традиционная партийная система уже довольно давно находится в системном кризисе, она забронзовела и не в состоянии удовлетворить чаяния избирателей», – считает эксперт.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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