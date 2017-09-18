В Свердловской области включили отопление в 12,5% жилых домов

Екатеринбург, Сентябрь 18 (Служба информации РИА «Новый день» – Отопительный сезон стартовал в 62 из 94 муниципалитетов Свердловской области. К утру 18 сентября на территории региона теплом обеспечено 12,5 % жилфонда и более 32 % объектов социальной сферы.

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, на Среднем Урале отапливается почти 10,5 миллиона квадратных метров жилья и 1852 учреждения соцкультбыта, в числе которых 358 школ (34 %), 533 детских сада (32 %), 321 учреждение здравоохранения (почти 30 %), 381 учреждение культуры (32,2 %), 63 интерната (37,5 %) и 142 других учреждений социального назначения.

В 14 муниципальных образованиях отопление пущено уже на 100% – в Верхних Сергах, Верхней Туре, Тугулыме, Верхней Салде, Малышевском, Пышминском городских округах, Усть-Ницинском, Унже-Павинском, Слободо-Туринском, Сладковском, Краснополянском, Восточном сельских поселениях, Пелыме и Краснотурьинске.

Свыше 80 % жилых домов подключено в Ирбитском районе, Обуховском сельском поселении, Слободо-Туринском и Новоуральском городских округах, Нижней Салде, ЗАТО Свободный, Ачите, Красноуфимском районе, Атиге, Карпинске, Сосьве, Верхнем Дуброво и Рефтинском.

Более половины жилфонда и учреждений социальной сферы отапливаются в Талице, Баженовском сельском поселении, Артинском и Серовском городских округах, а также в Красноуфимске и Нижней Туре.

Подача отопления в многоквартирные дома и объекты соцкультбыта Екатеринбурга, напомним, стартует 18 сентября и, в соответствии с утвержденным графиком, будет осуществляться до 30 сентября. График подключения можно посмотреть здесь.

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