Екатеринбуржцам предлагают послушать Ройзмана за три тысячи рублей

В ближайший четверг, 21 сентября, в музее Миши Брусиловского состоится творческий вечер мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, приуроченный к его 55-летию. Как сообщается на странице музея в соцсети, на вечере Евгений Ройзман прочитает свои стихи, познакомит гостей со своими основными научными исследованиями и издательскими проектами. «Расскажет о собирательстве икон, о научных исследованиях. Впервые прозвучат рассказы в исполнении автора, в том числе еще не опубликованные. И, конечно, ответит на ваши вопросы. Но ни слова о политике», – предупреждают организаторы. Зал рассчитан на 40 гостей, цена билета – 3000 рублей. Вырученные средства планируется потратить на оснащение недавно созданного музея Миши Брусиловского.

Напомним, мэр Екатеринбурга отметил день рождения на прошлой неделе. По этому случаю «Новый День» спросил уральских политологов, каким им видится будущее Евгения Вадимовича. По мнению одного из экспертов, Ройзман как политик себя исчерпал, и ему следовало бы сосредоточиться на гуманитарных и просветительских проектах.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

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