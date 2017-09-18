Понедельник, 18 сентября 2017, 15:12 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Полпред президента РФ письменно поздравил Куйвашева с вступлением на пост губернатора

Полпред президента РФ письменно поздравил Куйвашева с вступлением на пост губернатора

Полномочный представитель президента России Игорь Холманских поздравил Евгения Куйвашева с вступлением в должность губернатора Свердловской области. «За последние годы в регионе сделано немало, но многие задачи еще предстоит решить», – отметил полпред.

Напомним, сегодня в екатеринбургском Театре эстрады . В зале театра, которым руководит сосед новоизбранного главы региона Александр Новиков, собралась вся местная политэлита: члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и ЗССО, члены правительства области, представители силовых структур и надзорных ведомств и так далее. Полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских на церемонии не было, но он письменно поздравил Евгения Куйвашева с вступлением в должность.

«Главным результатом прошедших губернаторских выборов стала их полная легитимность. Поэтому победа на них по праву является честной и заслуженной, – отметил Холманских. – За последние годы в регионе сделано немало, но многие задачи еще предстоит решить. Здесь очень важна политическая воля, слаженная работа региональной и муниципальной власти, обратная связь с гражданами».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

Екатеринбуржцам предлагают послушать Ройзмана за три тысячи рублей. / Двое уральцев утонули, перевернувшись на лодке на водоеме под Нижним Тагилом. / Две женщины-пешехода получили тяжелые травмы при ДТП сегодня утром.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Слухи /

Слух дня: асбестовскую коммунистку пытаются любой ценой не пустить в спикеры

Евгений Куйвашев выбрал своего сенатора

Девочку из ЦПКиО, зовущую папу, обнесли решетками (ФОТО)

В думе Екатеринбурга станет меньше списочников
Все новости