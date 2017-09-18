Полпред президента РФ письменно поздравил Куйвашева с вступлением на пост губернатора

Полномочный представитель президента России Игорь Холманских поздравил Евгения Куйвашева с вступлением в должность губернатора Свердловской области. «За последние годы в регионе сделано немало, но многие задачи еще предстоит решить», – отметил полпред.

Напомним, сегодня в екатеринбургском Театре эстрады прошла инаугурация губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В зале театра, которым руководит сосед новоизбранного главы региона Александр Новиков, собралась вся местная политэлита: члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и ЗССО, члены правительства области, представители силовых структур и надзорных ведомств и так далее. Полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских на церемонии не было, но он письменно поздравил Евгения Куйвашева с вступлением в должность.

«Главным результатом прошедших губернаторских выборов стала их полная легитимность. Поэтому победа на них по праву является честной и заслуженной, – отметил Холманских. – За последние годы в регионе сделано немало, но многие задачи еще предстоит решить. Здесь очень важна политическая воля, слаженная работа региональной и муниципальной власти, обратная связь с гражданами».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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