В Екатеринбурге создали карту, где можно проверить, когда дом подключат к теплу

Сегодня в Екатеринбурге начался пуск тепла. Процесс вхождения в отопительный зимний период продлится в четыре этапа. Как уже писал «Новый День», первый пройдет с 18 по 20 сентября, второй – с 21 по 24 сентября, третий – с 25 по 27 сентября, четвертый – с 28 по 30 сентября.

На сайте единой дежурно-диспетчерской службы Екатеринбурга запустили интерактивную карту, где каждый житель города может посмотреть, в какой из этапов именно его дом будет подключен к отоплению. Энергетики отмечают, что возможны корректировки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

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