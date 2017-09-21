«Технически нецелесообразно», – почему отопление дали не во все дома из первой очереди

В Екатеринбурге начался второй из четырех запланированных этапов подачи отопления в жилые дома и объекты соцсферы. По данным ЕТК, в настоящее время батареи нагрелись в 690 домах и в 181 социальном объекте (детские сады, школы, больницы).

Между тем тепло получили далеко не все объекты, которые числились в первой очереди. Жители разных районов Екатеринбурга жалуются, что в квартирах по-прежнему холодно, хотя ранее сообщалось, что они стоят первыми в графике. Энергетики объяснили это «технической нецелесообразностью», а также напомнили: они предупреждали о том, что график будет корректироваться. «Из объектов первого этапа подключение ряда домов района ВИЗ и Юго-Западный переносится на сегодня – 21.09, но подключены потребители района Эльмаш, запланированные во втором этапе», – сказали в пресс-службе ЕТК.

Напомним, карту подключений можно посмотреть на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы, там же можно проверить конкретные дома и уточнить, когда в них будет подаваться отопление.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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