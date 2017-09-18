Понедельник, 18 сентября 2017, 16:16 мск

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В Екатеринбурге началось подключение отопления

В Екатеринбурге началось подключение отопления

Сегодня в Екатеринбурге стартует отопительный сезон. В первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты.

Как сообщили РИА «Новый День» в Екатеринбургской теплосетевой компании, на первом этапе потеплеют батареи в домах, расположенных на Уралмаше, ЖБИ, ВИЗе, Синих Камнях, в Парковом и Ботаническом микрорайонах.

Параллельно с запуском этих участков в Екатеринбурге будут включаться в работу локальные ведомственные и муниципальные теплоисточники. Всего с 18 по 30 сентября Екатеринбургской теплосетевой компании предстоит развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ, 35 локальных, 7 центральных и 17 ведомственных котельных, включить сотни насосов, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах. Завершение основного этапа разворота отопительной системы планируется к 1 октября.

В Екатеринбурге 50 УК и ТСЖ остаются финансово не готовы к началу отопительного сезона, ещё в прошлом ОЗП они накопили многомиллионные долги за тепло и ГВС. Общая задолженность составляет – 542,2 миллиона рублей. Обязательным условием подключения потребителя к теплу в соответствии с приказом Минэнерго РФ №103 является отсутствие задолженности. Ранее «Новый День»

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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