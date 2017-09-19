Во всех домах Академического дали отопление

В районе Академическом накануне стартовал отопительный сезон. Все 90 домов были заранее подготовлены к пуску тепла, поэтому батареи начали нагреваться сразу же после выхода постановления городской администрации.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе управляющей компании «Академический», на оперативное подключение потребителей к системе теплоснабжения влияет то, что жители пользуются горячей водой по закрытой схеме с использованием индивидуальных тепловых пунктов, позволяющих эффективно расходовать ресурс. Благодаря автоматическому регулированию температуры горячей воды достигается снижение расхода тепловой энергии на ГВС, и, как следствие, экономия средств на коммунальных платежах. Иными словами, в умеренно прохладную погоду радиаторы отопления теплые, а не раскаленные.

Кроме того, использование закрытой схемы ГВС позволяет обеспечить подачу чистой горячей воды постоянной температуры; высокое качество ресурса (без примесей и запаха), что снижает внутреннюю коррозию трубопроводов, а значит, уменьшает вероятность аварийности сетей горячего водоснабжения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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