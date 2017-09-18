Нового лидера свердловских «яблочников» выберут в октябре

Руководящие органы Свердловского регионального отделения партии «Яблоко» будут избраны в октябре. Об этом сообщил член федерального бюро партии, бывший депутат ЕГД Максим Петлин.

«У нас всё в штатном режиме: заканчивается перерегистрация членов партии, итоги, надеюсь, мы подведём на ближайшем заседании бюро в Москве 29 сентября, далее назначим дату конференции и в октябре выберем и нового председателя РО, и совет, и КРК», – написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, свердловское «Яблоко» было обезглавлено в июне. 17 июня на региональной конференции партии «Яблоко», где Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы, разразился скандал. Глава СРО Юрий Переверзев до начала конференции сделал заявление о сложении полномочий и выходе из партии в связи с навязыванием федеральным руководством партии Ройзмана в качестве кандидата. Вместе с ним из партии вышли еще несколько человек. Руководящие органы отделения были распущены, а Ройзмана выдвинуло в губернаторы федеральное бюро партии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

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