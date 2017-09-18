В Свердловской области школьников и детсадовцев уже отправляют на карантин

В Свердловской области на 55% вырос уровень заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей – с 11 по 17 сентября 2017 зарегистрировано 24 тысяч случаев. В предыдущую семидневку болели 15,7 тысячи жителей области. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости привел к тому, что в конце прошлой недели школьников и детсадовцев стали отправлять на карантин. Приостановлен образовательный процесс в 36 дошкольных учреждениях, где закрыто 45 групп, а также в четырех школах, где на внеплановые каникулы отправили пять классов. Также один детский сад в Алапаевске закрыли на карантин полностью.

«В рамках «дозорного» лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 40 человек, выделены вирусы негриппозной этиологии – риновирус, метапневмовирус, коронавирус», – отметили в пресс-службе санитарного ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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