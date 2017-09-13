Эпидемиологи прогнозируют грипп с опасными осложнениями будущей зимой

В Свердловской области медики и эпидемиологи начали готовиться к зиме, подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. Согласно прогнозу ВОЗ на сезон 2017/18, в северном полушарии будет доминировать вирус A(H1N1/09). Он уже знаком свердловским врачам по зиме 2015 года. Нынешний вариант вируса отличается более высокой амплитудой распространения, более резким подъемом заболеваемости в зимний период и более высоким числом осложнений, в том числе – пневмоний, по сравнению с вирусами, которые циркулировали прошлой зимой.

«Прошлый сезон был характерен тем, что доминировали два вируса гриппа: группы B и H3N2, т.н. гонконгский. В итоге был двухволновый подъем, что случается раз в 7-10 лет. Сезон заболеваемости был более растянут во времени с меньшей амплитудой и меньшими рисками постгриппозных осложнений. Это связано с особенностями этих двух вариантов вирусов», – напомнил главный санврач региона Андрей Юровских. Он отметил, что эпидсезон начнется во второй декаде января.

В Свердловской области, по его словам, уже начата вакцинация. В регион поступила половина доз вакцин для взрослых и половина для детей. Остатки ожидаются не позднее середины октября. Всего планируется привить 50% населения Свердловской области. Более 1,6 млн человек будут привиты отечественными вакцинами за счет федерального бюджета, еще полмиллиона свердловчан поставят прививки от гриппа за счет муниципалитетов, работодателей или даже за свои деньги. Как обычно, бесплатно вакцину получат работники сфер транспорта, медицины, образования, а также пенсионеры, дети, школьники, студенты, и так далее.

«Сейчас мы прививаем и отечественными, и импортными инактивированными вакцинами, то есть теми, где нет живого вируса гриппа – заболеть гриппом после введения такой вакцины нельзя», – напомнил Юровских.

Также он рассказал, что в прошлом году среди привитых детей от гриппа заболевших собственно вирусом, равно как и ОРВИ вообще, было в 6,6 раза меньше, чем среди непривитых. У взрослых картина схожая – в 4,3 раза меньше заболевших среди привитых, чем среди непривитых. Вакцинацию Андрей Юровских порекомендовал пройти до середины ноября. «Тянуть до конца декабря не надо, хотя можно прививаться до начала эпидсезона. Потому что на выработку иммунитета после прививки надо в среднем две недели», – сказал он.

По его словам, в настоящее время гриппа в Свердловской области не зафиксировано, доминирует риновирусная инфекция, вирусы парагриппа на втором месте. В целом за прошлую неделю ОРВИ подхватили, по данным санврачей, 15,7 тысячи жителей области. Это на 6% меньше, чем в прошлом году в ту же неделю.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

Обманутые дольщики Екатеринбурга снова выйдут на всероссийский митинг. / «Куда мы идем?» вместо «Слава труду!»: Тимофей Радя представил новый арт-объект (ФОТО). / Свердловских пенсионеров «разводят» на деньги лжепрофсоюзы из Москвы: обещают материальную помощь от государства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»