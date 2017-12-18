Медики прогнозируют в Екатеринбурге грипп H1N1 с осложнениями в виде пневмонии

В Екатеринбурге этой зимой медики ожидают вирус H1N1, вызывающий грипп, известный как «свиной». Сопровождаться он будет осложнениями в виде пневмонии. Пока больных гриппом зарегистрировано не было, пика заболеваемости ждут во второй половине января.

О том, чего ждать уральцам этой зимой, рассказал на официальном сайте администрации Екатеринбурга в рубрике «Гость портала» главный врач МБУ ЦГБ № 2 Константин Савинов.

«В этом году эпидемиологи прогнозируют преобладание вируса гриппа H1N1, который будет сопровождаться осложнениями в виде пневмонии. Прививочная кампания стартовала в Свердловской области в конце августа. Прививаться можно вплоть до того момента, когда начнется грипп, тогда лечебные учреждения прекратят прививочную кампанию. Пик заболеваемости в Екатеринбурге ожидается во второй декаде января 2018 года», – отметил врач.

Как ранее сообщали представители Роспотребнадзора, этот вариант вируса знаком свердловским врачам по зиме 2015 года. Нынешний вариант отличается более высокой амплитудой распространения, более резким подъемом заболеваемости в зимний период и более высоким числом осложнений.

Пока в Свердловской области не было зарегистрировано больных гриппом. В рамках лабораторного мониторинга были выделены вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, РС вирус, риновирус, коронавирус и другие).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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