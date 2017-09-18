Девочку из ЦПКиО, зовущую папу, обнесли решетками (ФОТО)

После того, как в Березовском неизвестные вандалы уничтожили памятник девочке, зовущей папу, на следующую ночь после установки, в Екатеринбурге аналогичную скульптуру решили оградить от хулиганов. Гипсовое изваяние, покрытое бронзовой краской, установили накануне в ЦПКиО имени В.В.Маяковского. По всей видимости, чтобы и эта девочка не пострадала от рук вандалов, ее обнесли железным решетчатым забором. Фотографии скульптуры публикует группа «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, скульптура Романа Кашина «Папа, ты где?» была создана на пожертвования частных лиц и установлена на детской площадке по улице Анучина в Березовском в субботу, но уже на следующую ночь разрушена. За информацию о тех, кто разрушил девочку, обещано вознаграждение 50 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

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