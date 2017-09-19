После 7 октября движение по Макаровскому мосту закроют совсем

После 7 октября на неопределенный срок полностью закроется движение транспорта по Макаровскому мосту в связи с его реконструкцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил в эфире «41 канала» замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. «Со среды, 20 сентября, мы ограничим движение трамваев на месяц, будем перекладывать трамвайные пути. Из двух путей переведем в один путь, трамваи будут ходить по реверсивной схеме, поставим необходимое оборудование, светофоры. После 7 октября, я думаю, мы, наверное, вообще на какое-то время движение по Макаровскому мосту закроем. Это связано с тем, что будут разбирать треть моста (по ширине), демонтировать арочные пролеты, отпиливать основание. Мост достаточно старый, в достаточно изношенном состоянии. Эти работы для безопасности. Эти работы будут продолжаться и в 2018, и в 2019 году... Новый мост будет гораздо больше по ширине, будут две полосы в каждую сторону, обособленные трамвайные пути, реконструируем все прилегающие развязки, здорово будет», – рассказал чиновник.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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