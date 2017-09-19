Чиновники пообещали открыть проспект Ленина 1 октября. Горожане не верят

Мэрия Екатеринбурга планирует полностью открыть движение транспорта по проспекту Ленина 1 октября этого года. Такую дату назвал замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов в программе «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник не стал скрывать, что от горожан идет недовольство затянувшимися ремонтными работами в самом центре уральской столицы. К тому же не многие понимают, зачем необходимо было перекладывать брусчатку на площади 1905 года – это не самый проблемный участок в городе. На это Архипов заявляет, что состояние проспекта Ленина за последние десять лет «сильно ухудшилось» по причине увеличения автомобильного трафика и военных парадов, поэтому и было принято решение о ремонте.

Проспект Ленина частично закрыли для движения транспорта в середине текущего лета. Сначала перекрыли одну сторону главной транспортной артерии города, затем другую. Это вызвало небывалые пробки в центре уральской столицы, поскольку ремонтные работы начали проводить и на других улицах. Всего в этом году Екатеринбург потратит на ремонт и реконструкцию дорог сумму в 4 миллиарда рублей. Проспект Ленина должны открыть вместе с улицей Татищева.

Следует добавить, что серьезные транспортные заторы наблюдаются почти во всех районах города по причине ремонта дорог, которые приводятся в порядок в рамках подготовки города к ЧМ-2018.

Вместе с тем горожане не верят заверениям чиновников о скором открытии магистралей. «Как показывает практика, сроки всегда сдвигаются. Это почти чудо, если дорогу откроют вовремя», – написал один из жителей Екатеринбурга в социальной сети «ВКонтакте», где сейчас обсуждается названный Архиповым срок открытия проспекта Ленина.

За примерами далеко ходить не стоит. Так, до сих пор не завершен ремонт на перекрестке Мамина-Сибиряка – Первомайская. Несмотря на то, что этот участок планировали открыть еще 17 сентября, проехать по нему все еще невозможно. Фотографии перекопанного перекрестка на своей странице в Facebook накануне выложил главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев. «Здесь никто никуда не спешит», – написал журналист.

Кроме того, в начале октября будет полностью перекрыт один из самых нагруженных участков городских дорог – Макаровский мост. Когда его откроют, чиновники затрудняются сказать.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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