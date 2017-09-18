Понедельник, 18 сентября 2017, 09:54 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

«Никто никуда не спешит»: ремонт на Первомайской – Мамина-Сибиряка затянулся на неопределенный срок

«Никто никуда не спешит»: ремонт на Первомайской – Мамина-Сибиряка затянулся на неопределенный срок
Фото со страницы Максима Путинцева в Facebook

В Екатеринбурге срываются сроки ремонтных работ, следствием которых стали небывалые транспортные заторы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, до сих пор не завершен ремонт на перекрестке Мамина-Сибиряка – Первомайская. Несмотря на то, что этот участок планировали открыть еще 17 сентября, проехать по нему все еще невозможно. Фотографии перекопанного перекрестка на своей странице в Facebook выложил главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев. «Достали пробки, говорите? Надоело опаздывать, говорите? Доколе, говорите? Ну-ну. Вот ответ. Перекресток Первомайская – Мамина-Сибиряка. За неделю ничего не изменилось. Здесь никто никуда не спешит», – написал журналист.

Новый День: ''Никто никуда не спешит'': ремонт на Первомайской – Мамина-Сибиряка затянулся на неопределенный срок

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

В преддверии ЧМ-2018 в Екатеринбурге открыли охоту на «серых» риелторов. / Водитель, которому стало плохо за рулем, погиб в ДТП с супругой. / На инаугурацию губернатора Евгения Куйвашева. Авторская колонка корреспондента РИА «Новый День» Евгении Вирачевой.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

В Екатеринбурге ограбили второй салон сотовой связи за день

Бабье лето закончилось, в Свердловской области похолодает и пойдут дожди

В Свердловской области включили отопление в 12,5% жилых домов

В Екатеринбурге грабители напали на салон «Связного», разбив стекло
Все новости