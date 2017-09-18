«Никто никуда не спешит»: ремонт на Первомайской – Мамина-Сибиряка затянулся на неопределенный срок

В Екатеринбурге срываются сроки ремонтных работ, следствием которых стали небывалые транспортные заторы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, до сих пор не завершен ремонт на перекрестке Мамина-Сибиряка – Первомайская. Несмотря на то, что этот участок планировали открыть еще 17 сентября, проехать по нему все еще невозможно. Фотографии перекопанного перекрестка на своей странице в Facebook выложил главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев. «Достали пробки, говорите? Надоело опаздывать, говорите? Доколе, говорите? Ну-ну. Вот ответ. Перекресток Первомайская – Мамина-Сибиряка. За неделю ничего не изменилось. Здесь никто никуда не спешит», – написал журналист.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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