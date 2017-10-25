В Екатеринбурге дорогу, закрытую на месяц в августе, откроют в ноябре

Движение по улице Колмогорова в Екатеринбурге пообещали открыть в последних числах октября. Работы на участке в 200 метров по плану должны были завершить еще в сентябре.

Как сообщили сегодня в пресс-службе администрации города, ООО «Урал Инжиниринг» согласовало продление сроков закрытия движения по улице Колмогорова на участке от Толедова до здания № 17 на Бебеля. На этом участке ремонтируют тепломагистраль. Новая дата окончания работ – 30 октября 2017 года. При этом ранее в мэрии сообщали, что «ограничения, связанные с производством ремонтных работ на тепломагистрали, продлятся с 20 августа по 25 сентября». Отметим, судя по карте, длина участка дороги, где идут работы, – чуть больше двухсот метров.

Добавим, примерно в том же режиме коммунальщики работали на улице Мамина-Сибиряка – важной городской артерии. Участок начали перекрывать в июле, работы стопорились то из-за внезапно обнаружившихся газовых сетей, то из-за отсутствия материалов. Движение здесь открыли только в середине октября.

Екатеринбург, служба информации

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