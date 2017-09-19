Власти предлагают переделать знаменитый дом-призрак на Вторчермете в жилье для бюджетников

Администрация Екатеринбурга передумала продавать заброшенный недострой на улице Мусоргского, 6. Здание, которое стоит пустым с 80-х годов, городские власти попытаются переделать под жилье для бюджетников, передает корреспондент NDNews.ru.

Об исключении дома-призрака из муниципальной программы приватизации сообщил сегодня замглавы администрации Вадим Дударенко на заседании профильной комиссии городской думы Екатеринбурга. «Сначала мы выставили дом по улице Мусоргского на продажу. Но во время распределения жилья для граждан по программе переселения из аварийного и ветхого жилья, возникла необходимость вернуться к этому адресу. Сейчас департамент архитектуры рассматривает возможности завершения строительства этого объекта за счет бюджетных средств, по типу жилья для бюджетников», – пояснил чиновник.

По документам здание описывается как объект незавершенного строительства площадью 17,5 тысяч квадратных метров. Степень готовности оценивается на уровне 5%. Дом находится на участке размером в 6 тысяч квадратных метров и может использоваться как гостиница.

Напомним, девятиэтажка на улице Мусоргского была построена в середине 80-х годов для рабочих завода Вторчермет. Но из-за ошибки в проекте очень скоро дом стал разваливаться, так как середина здания была возведена на возвышенности, а боковые части – на болоте. По стенам дома пошли трещины, жильцов расселили. В течение нескольких лет городские власти не могли решить вопрос о сносе пустующего здания. В 2017 году мэрия внесла дом-призрак в программу приватизации, но затем отозвала свое решение.

Сегодня депутаты согласились «заморозить» продажу недостроя на улице Мусоргского. Остальные муниципальные объекты были выставлены на аукцион без обсуждения. В частности, в программу попали здание по ул. Краснофлотцев, 12/ ул. Стачек, 15 (ранее предполагалось, что в это помещение переедет эльмашевский отдел полиции), неблагоустроенное административное здание на ул. Уральской, 50а, полузаброшенный автогараж на проспекте Космонавтов, 100а.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.17

Первоуральские туристы спасли тонувшую в ледяной реке женщину. / Новое постановление правительства РФ убьет малый и средний бизнес в сфере рыболовства (ДОКУМЕНТЫ). / Чиновники пообещали открыть проспект Ленина 1 октября. Горожане не верят. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»