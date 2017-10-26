«Продать нельзя оставить»: мэрия Екатеринбурга никак не может решить судьбу «дома-призрака» (ДОКУМЕНТ)

Администрация Екатеринбурга по-прежнему не решила, что же все-таки делать с заброшенным недостроем на улице Мусоргского, который возник на месте не менее скандального «дома-призрака».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение о приватизации объекта или оставлении его в муниципальной собственности будет принято до конца 2017 года. Об этом сообщил в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских. Удивление вызывает тот факт, что в июле мэрия решила дом продать, а уже в сентябре решила исключить его из муниципальной программы приватизации. Тогда замглавы администрации Вадим Дударенко на заседании профильной комиссии городской думы заявил, что департамент архитектуры рассматривает возможности завершения строительства этого объекта за счет бюджетных средств для расселения граждан из аварийного и ветхого жилья. До этого в здании предполагалось разместить общежитие для муниципальных служащих, но теперь в мэрии не смогли ответить Андрею Альшевских, сколько же именно граждан этой категории в нем нуждалось. «Для кого тогда, спрашивается, строили общежитие на 1000 мест?! Неужели в «сером доме» принцип «наугад» победил объективность и эффективность?! Жду, когда у ромашки закончатся лепестки, и городские управленцы решат судьбу недообщежития», – иронизирует депутат.

Напомним, история началась в 80-х годах, когда на улице Мусоргского была построена 9-этажка для рабочих завода Вторчермет. Но из-за ошибки в проекте очень скоро дом стал разваливаться, так как середина здания была возведена на возвышенности, а боковые части – на болоте. По стенам дома пошли трещины, жильцов расселили. В течение нескольких лет городские власти не могли решить вопрос о сносе пустующего здания. В 2012 году дом, наконец, снесли. Потом мэрия решила построить на этом месте общежитие для муниципальных служащих. Но и этим планам не суждено было сбыться: в 2014 стройку заморозили. Сейчас по документам здание описывается как объект незавершенного строительства площадью 17,5 тысяч квадратных метров. Степень готовности оценивается на уровне 5%. Дом находится на участке размером в 6 тысяч квадратных метров и может использоваться как гостиница.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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