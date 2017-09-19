Красноуральск временно возглавила зам руководителя администрации

Депутаты Красноуральска приняли досрочную отставку главы города – председателя городской думы Вячеслава Грибова.

Как сообщил РИА «Новый День» депутат Дмитрий Ивашевский, временно исполняющей обязанности главы назначена замглавы администрации Светлана Макарова. В ближайшее время в соответствии с уставом муниципалитета дума должна объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы. После этого двуглавая система муниципальной власти в Красноуральске будет упразднена, а глава города будет одновременно являться и главой администрации. До сегодняшнего дня здесь были и глава (Вячеслав Грибов), и сити-менеджер (Дмитрий Кузьминых).

Напомним, инициативные граждане еще в августе заявляли, что Грибов занимает свой пост незаконно. Они обратилась к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову, а также в управление Генпрокуратуры по УрФО, заявив, что, по их мнению, ими уже больше года правит нелегитимный мэр. Предыстория была такова: 30 июня 2016 года досрочно ушла в отставку глава города Светлана Рафеева. На смену ей решением гордумы в тот же день был избран из числа депутатов Вячеслав Грибов, который фактически исполняет обязанности главы по сей день. Но, по мнению авторов обращения, это незаконно: ведь в тот же день, 30 июня 2016 года, гордума проголосовала за изменения в устав, которыми вводится конкурсная система избрания главы и «одноглавая» схема правления. 29 июля 2016 года думой было принято положение о конкурсе, утверждающее число членов конкурсной комиссии от муниципалитета и администрации губернатора. Но сам конкурс объявлен так и не был.

Красноуральск, Евгения Вирачева

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