Назначена дата старта процесса по делу экс-министра транспорта Сидоренко

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил дату начала повторного рассмотрения уголовного дела бывшего главы свердловского минтранса Александра Сидоренко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое заседание состоится 27 сентября. Вести процесс будет судья Вера Попова, уточнили сегодня нашему агентству в канцелярии судебной инстанции. Ранее судья Верх-Исетского райсуда Виталий Андросов вынес решение о возврате дела в прокуратуру из-за ошибок, допущенных в обвинительном заключении. Адвокат Сидоренко указал, что в материалах не указано место завершения предполагаемого преступления, поэтому невозможно установить территориальную подсудность. Прокуратура не согласилась с решением райсуда и обжаловала его в Свердловском областном суде, который вернул дело в суд первой инстанции.

Напомним, Александр Сидоренко обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По данным следствия, в 2010-2016 годах Сидоренко, находясь на министерском посту, являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «Уралдортехнологии», оформленном на его тещу Галину Иост, и 100% доли в ООО «Уралтранспетролиум», учредителем которого выступает его брат. В СКР считают, что министр лично или через доверенных лиц принимал участие в управлении этими организация, преследуя корыстный умысел. Будучи осведомленным о планах и графиках ремонта и строительства дорог, Сидоренко предоставлял эту информацию подконтрольным фирмам в приоритетном порядке, а также давал рекомендации о заключении договоров. Благодаря этому «Уралдортехнологии» и «Уралтранспетролиум» побеждали на аукционах, получая государственные и муниципальные контракты. Санкция статьи, по которой судят бывшего чиновника, предполагает наказание до двух лет лишения свободы. Сам Сидоренко пока никак не комментирует предъявленные обвинения.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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