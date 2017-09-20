Winter is coming: синоптики пообещали теплые осень и зиму (ФОТО)

Синоптики Росгидрометцентра составили традиционный прогноз на отопительный период – с октября 2017 по март 2018 года включительно. Специалисты метеобюро напоминают, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 17 лет колеблется в пределах 58-81%.

Октябрь

Октябрь в Свердловской области и УрФО обещает быть теплым. Согласно долгосрочному прогнозу, на территории всего округа температура воздуха будет выше нормы – средняя температура для этого месяца в Екатеринбурге составляет 1,5 градуса.

Ноябрь

Несмотря на то, что на прогностической карте Свердловская область в ноябре попадает в голубую, т.е. холодную, зону, синоптики сообщают, что этот месяц ожидается теплее, чем ноябрь 2016 года для всей территории Уральского федерального округа. Среднемесячная температура воздуха в ноябре в Екатеринбурге – минус 5,6 градуса.

Декабрь

Средняя температура воздуха для Екатеринбурга в последний месяц года и первый месяц зимы составляет минус 11,3 градуса. «В Уральском федеральном округе декабрь ожидается теплее, чем в прошлом году», – сообщает Гидрометцентр.

Январь

Среднемесячная температура января в Екатеринбурге – минус 14,5 градуса. Погода в начале 2018-го будет в пределах нормы, если верить долгосрочному прогнозу метеобюро. Холодный фронт пройдет значительно восточнее Урала.

Февраль

Средняя температура февраля в Екатеринбурге составляет минус 12,2 градуса. По данным Гидрометцентра России, февраль 2018 года обойдется без температурных аномалий.

Март

Наконец, март 2018 года обещает быть жарким. Среднемесячная температура воздуха – минус 4,6 градуса для Екатеринбурга, но, вероятно, будет теплее. В УрФО температура ожидается выше средних многолетних значений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.09.17

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