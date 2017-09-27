Первый снег ждут в Екатеринбурге на этой неделе

В Екатеринбурге в ближайшее время ожидается мокрый снег. Согласно информации Свердловского гидрометцентра, уже сегодня возможны небольшие осадки. Также мокрый снег с дождем прогнозируют на пятницу, 29 сентября. По данным метеобюро, сегодня днем столбики термометров поднимутся до +4…+6 градусов, завтра днем – до +5…+7 градусов, а в пятницу возможно потепление до +7…+9 градусов. По ночам вероятны заморозки до -2 градусов.

Напомним, ранее Росгидромет опубликовал вероятностный прогноз на отопительный сезон. Согласно ему, свердловчан ожидает относительно теплые осень, зима и начало весны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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