По религиозному «Императорскому маршруту» в честь 100-летия гибели Романовых первыми запустят детей

В Москве презентовали «Императорский маршрут» по пути следования последней царской семьи, который с 2018 года будут предлагать российским и иностранным туристам. В Свердловской области он пройдет через Екатеринбург и Алапаевск. И первыми в 2018 году по маршруту пустят российских школьников. У представителей турбизнеса тур по императорским местам пока не вызывает восторгов: скорее всего это будет паломнический маршрут, растиражированный при помощи Минкультуры до всероссийского масштаба.

Презентация «Императорского маршрута» прошла накануне на выставке «Отдых» в Москве. На первом этапе он включит в себя Москву, Санкт-Петербург, Царское Село, Вятку, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень, Омск – места, связанные с трагической гибелью семьи последнего императора. На втором этапе планируют пойти дальше и добавить в тур города, в которых ранее были члены императорской семьи и разные князья.

Как уточняет «Вестник Ассоциации туроператоров России», до запуска всей сети маршрутов, который приурочен к столетию гибели царской семьи в июле 1918 года, и, в идеале, до конца года, ключевые ее участки будут оттестированы специалистами комитета по импортозамещению в туризме при Минкульте РФ и ведущими туроператорами. А первыми по «Императорскому маршруту» проедут дети из российских школ.

Интересно, что идея сделать «Императорский маршрут» принадлежит фонду «содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», который существует с 2011 года. Фонд славится тем, что изучает деятельность Великого князя Сергия Александровича и Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Основную работу он проводит с монастырями, благотворительными фондами.

Накануне во время презентации председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова подчеркнула, что новая сеть паломнических маршрутов «станет важной частью в целостном семейном воспитании подрастающего поколения. Ведь история императорской фамилии …задает нравственные ориентиры – в области семейных ценностей, отношения к детям, содержит примеры благотворительности и меценатства, достойные изучения школьниками и студентами».

Как рассказали РИА «Новый День» представители турбизнеса Свердловской области, которые были вчера на выставке «Отдых», восторгов у туроператоров новый маршрут не вызвал.

«Маршрут, скорее всего, будет хорошо финансироваться из федерального бюджета, но профильных туроператоров к нему не допустят. Судя по вчерашней презентации, тур будет чисто паломническим, религиозным. Чтобы сделать его интересным для широкого круга туристов, нужно добавлять не только исторические и религиозные моменты, но и интерактив, какие-то «фишки» региональные. Но, судя по всему, заниматься «Императорским маршрутом» будут не туроператоры, а приближенные к его созданию люди – благотворительные и религиозные общества, областные центры туризма. Поэтому пока вся эта задумка вызывает скорее скепсис. Ну запустят по маршруту в 2018 году сначала детей, а потом паломников. А потом забудут», – рассказал РИА «Новый День» представитель крупной туристической компании.

Пока туроператорам Свердловской области вообще не предлагали принимать участие в проработке «Императорского маршрута». Скорее всего, им будет заниматься Центр развития туризма.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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