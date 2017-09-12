Вторник, 12 сентября 2017, 08:49 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Екатеринбург станет частью «императорского» тура для иностранцев по местам Николая II

Екатеринбург станет частью «императорского» тура для иностранцев по местам Николая II

Министерство культуры России через неделю презентует федеральный брендовый «Императорский маршрут» по местам памяти царской семьи Романовых. Он пройдет через несколько регионов, в том числе и через Свердловскую область, где, вероятнее всего, туристам покажут Храм-на-Крови и Ганину Яму.

Презентация, посвященная «Императорскому маршруту», пройдет в рамках выставки «Отдых» 19 сентября в Москве, сообщает сегодня вестник Ассоциации туроператоров России. Этот туристический маршрут создан под эгидой министерства культуры Российской Федерации и имеет федеральный статус, куратором разработки и презентации маршрута выступает Тюменская область. На первом этапе российским и иностранным путешественникам будут предложены туры с посещением Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Тюменской области, Свердловской области, Пермского края. Кроме стандартных экскурсионных маршрутов, формируются также специальные программы для детей и подростков.

Смысл «Императорского маршрута» в том, чтобы пройти по следам семьи последнего императора России Николая II.

«Как туристический проект, «Императорский маршрут» будет нацелен на возрождение памяти эпохи Романовых, истории нашей великой страны, ее достижений в период правления последней династии. В турах по маршруту туристам также расскажут о важности сохранении семейных и духовных ценностей, на примере того, как именно жила семья последнего императора России», – говорится в описании проекта.

До презентации маршрута в Москве достоверно не известно, какие именно объекты показа в Свердловской области войдут в маршрут. Но, естественно, иностранцев будут возить в Храм-на-Крови и на Ганину Яму. Запуск туров планируется на следующий год. Как известно, последнего русского императора Николая II, его жену императрицу Александру Федоровну, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и цесаревича Алексея, а также их слуг в ночь на 17 июля 1918 года. Сейчас на этом месте стоит Храм-на-Крови. Церковь настаивает, что последним местом упокоения членов царской семьи стала Ганина Яма, где вначале нулевых построили поминальный монастырский комплекс.

Отметим, что связь Екатеринбурга и царской семьи в последнее время все чаще обсуждается в обществе не только потому, что именно здесь были расстреляны Романовы. В частности, как удалось узнать РИА «Новый День», на Урале есть – сторонников теории о царе-искупителе, которые устраивали молебны – в память Николае. Также Екатеринбург прославился в связи с тем, что в городе неоднократно устраивались акции – о связи Николая II с балериной Кшесинской.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.09.17

Социологи рассказали, ради какой зарплаты россияне готовы на секс с начальством. / В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали автовокзал и торговый центр. / С начала сентября клещи укусили всего 109 свердловчан.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Скандалы и происшествия /

Сбежавшего в наручниках из больницы уральца поймали в Тюменской области

Социологи рассказали, ради какой зарплаты россияне готовы на секс с начальством

В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали автовокзал и торговый центр

С начала сентября клещи укусили всего 109 свердловчан
Все новости