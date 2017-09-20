В России упростят доступ жилинспекторов в квартиры россиян – ради поиска незаконных перепланировок

В России могут упростить доступ сотрудников жилищных инспекций в квартиры. Комиссия при правительстве РФ рассмотрела законодательную инициативу, согласно которой представители надзорных органов смогут осматривать жилые помещения и без согласия их собственников, если на то будет решение суда. Как пишет «Российская газета», речь идет об упрощении выдачи разрешений на доступ в квартиры через суд – поправки в Кодекс административного производства РФ, которые предлагают в правительстве, сократят выдачи судебных санкций до 10 дней.

Руководитель Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов напомнил, что проверки на предмет выявления фактов незаконной перепланировки помещений носят исключительно заявительный характер. Например, по жалобе соседей или представителей управляющей компании. При этом даже заявление от граждан, которое является основанием для проверки, не дает права на доступ в жилье. Это возможно только если хозяин квартиры добровольно открывает дверь проверяющим. «У нас нет права зайти в квартиру, если собственник против», – подчеркнул он.

Впрочем, в большинстве случаев квартировладельцы добровольно пускают представителей жилинспекций, пишет РГ, а случаи, когда довольно редки даже в масштабах страны. «Прецеденты, когда именно суд заставлял граждан принимать гостей, уже бывали. Но такие дела пока рассматриваются в рамках ГПК и могут растягиваться. Правительственные эксперты напоминают, что по правилам искового производства срок рассмотрения дела составляет два месяца. При этом надо учитывать, что возможны затяжки по самым разным причинам, так что на получение «гостевой визы» уйдет масса времени», – сообщает издание.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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