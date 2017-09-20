Цены на квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга начали расти

Цены на жилье в Екатеринбурге медленно, но начали расти. Хотя квартиры по-прежнему стоят меньше, чем в 2015 году. Средняя цена метра на вторичном рынке сегодня составляет 66462 рубля.

Напомним, в марте 2017 года аналитики рынка недвижимости сообщили, что цены на вторичное жилье упали до показателей 2007 года – до 67 298 рублей за квадратный метр – и продолжали падать. Сегодня жилье в Екатеринбурге стоит на 13,3% меньше, чем во время «пикового» 2015 года. Но постепенно тенденция начинает меняться.

«За последние четыре недели средняя цена предложения одного квадратного метра выросла на 0,5% и составила 66 462 руб. Снижение цен за последний месяц зафиксировано лишь на окраинах города (3-4 пояс). В районах 1-2 пояса слабый рост цен: +0,3-0,5 %. В центре, где динамика цен традиционно не устойчива, средний показатель (94 528 руб./кв. м) вырос на +1,7 %», – сообщает аналитический центр Уральской палаты недвижимости.

Еще одно изменение тенденции последних лет – предложений на «вторичке» стало меньше на 1,3%. В базе данных УПН выставляется около 9,8 тысяч квартир и около 1 800 комнат в коммуналках. Объем предложения на рынке новостроек относительно стабилен – около 17 000 квартир.

«Средний срок экспозиции на текущий момент составляет 130 дней. Этот показатель медленно снижается в последние месяцы», – сообщили в УПН.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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